Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda denetiminde radara takılan son ürün, tiryakisi bol "çay" oldu. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı listedeki 4 çay markasının içinden insan sağlığına zararlı gıda boyası çıktı.

Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son aylarda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri liste liste açıklamasıyla vatandaşın gıdaya güveni gitgide zayıfladı. Özellikle et ve süt ürünlerinde çok yaygın görülen hileler sofraların tadını tuzunu kaçırırken, şimdi de gıda boyası içeren dört çay markası tespit edildi. Uzmanlar, vatandaşları uyararak bu ürünlerin sağlıkları üzerinde riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası... - Resim : 1

Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden olan çayda doğal olmayan gıda boyaları tespit edilince bakanlık, bu markaları kamuoyuna açıkladı.

'KARA LİSTE'YE GİREN ÇAY MARKALARI

Hileli gıda listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şunlar:

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası... - Resim : 2

İstanbul'da Yüzlerce Var: Meşhur Börekçinin Bir Şubesinde Daha Skandalİstanbul'da Yüzlerce Var: Meşhur Börekçinin Bir Şubesinde Daha SkandalGündem
Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne KatıyormuşArifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne KatıyormuşGündem

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Çay Tarım ve Orman Bakanlığı
Muharrem İnce, Ümit Özdağ'a İttifak Kapısını Kapattı: 'Arkadaşım Ama Siyaset Yapamam' Muharrem İnce O Partiye İttifak Kapısını Kapattı
RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz
TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber! TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber!
Abdullah Zeydan Görevden Alınıp, Kayyım Atandı mı? Van Büyükşehir Belediyesi'nden O İddialara Yanıt Van Büyükşehir Belediyesi'nden O İddialara Yanıt