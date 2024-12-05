Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son aylarda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri liste liste açıklamasıyla vatandaşın gıdaya güveni gitgide zayıfladı. Özellikle et ve süt ürünlerinde çok yaygın görülen hileler sofraların tadını tuzunu kaçırırken, şimdi de gıda boyası içeren dört çay markası tespit edildi. Uzmanlar, vatandaşları uyararak bu ürünlerin sağlıkları üzerinde riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden olan çayda doğal olmayan gıda boyaları tespit edilince bakanlık, bu markaları kamuoyuna açıkladı.

'KARA LİSTE'YE GİREN ÇAY MARKALARI

Hileli gıda listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şunlar:

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Kaynak: Gerçek Gündem