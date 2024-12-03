İstanbul'da Yüzlerce Var: Meşhur Börekçinin Bir Şubesinde Daha Skandal
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hemen hemen her gün güncellediği taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine Sarıyer Börekçisi'nin bir şubesi daha girdi. Kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) tespiti yer aldı.
Bakanlığın 2 Ekim'den beri açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firma ve ürünlere neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. Bazı markaların birden çok şubesi farklı tarihlerde listeye giriyor.
ÜNLÜ BÖREKÇİDE SKANDAL
İstanbul'da yüzlerce şubesi olan Sarıyer Börekçisi'nin bir şubesi daha bakanlığın ifşa listesine girdi. Ünlü börekçinin kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.
7 ŞUBE KARA LİSTEDE
Sultangazi, Fatih, Eyüpsultan ve Pendik şubeleri ile Kağıthane'de 2 şubenin ardından Sultangazi'de bir şube daha kara listeye girdi. Sarıyer Börekçisi adıyla faaliyet gösteren toplam 7 şube farklı tarihlerde ifşa listesinde yer almış oldu.
TARİHİ SARIYER BÖREKÇİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
3 börekçideki skandal durumun haberinin gündem olmasından sonra Sarıyer Merkez'de yer alan Tarihi Sarıyer Börekçisi ise bir açıklama yapmıştı.
Börekçi, 1895 yılından beri faaliyette olduklarını belirterek, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz" ifadesi kullanılmıştı