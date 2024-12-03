İstanbul'da Yüzlerce Var: Meşhur Börekçinin Bir Şubesinde Daha Skandal

Börekçi, 1895 yılından beri faaliyette olduklarını belirterek, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz" ifadesi kullanılmıştı