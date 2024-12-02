1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Türklere Kapılar Kapandı! Vize Krizi Büyüyor
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından AB’nin yeni haritası ortaya çıktı. Yeni haritada Balkanlar’ın tümü AB’ye girerken, Türkiye'nin AB ile kara sınırları siyah, deniz sınırları ise kırmızı renkle işaretlendiği görüldü. Bu durumun, Türkiye'nin yıllar süren üyelik sürecine gölge düşürdüğü belirtildi.
Kaynak: Sözcü
Avrupa Birliği'nin yeni yayınlanan haritasında Türkiye, AB sınırlarının dışında kalın çizgilerle belirtilerek adeta dışlandığı görüldü. Bu durum, Türkiye'nin yıllardır süren üyelik sürecine gölge düşürürken, bölgedeki jeopolitik dengeleri de yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.
TÜRKİYE KIRMIZI VE SİYAH RENKLE İŞARETLENDİ
Haritada Balkan ülkelerinin tamamı AB sınırları içinde gösterilirken, Türkiye'nin yalnız kaldığı görülüyor. Özellikle de Ege adalarının AB sınırları içinde yer alması, Türkiye'nin deniz sınırlarını kısalttı ve Yunanistan ile olan gerilimleri alevlendirme potansiyeli taşıyor. Türkiye'nin AB ile kara sınırları siyah, deniz sınırları ise kırmızı renkle işaretlendi.
VİZE KRİZİ BÜYÜYOR
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteci krizi konusunda verdiği destek karşılığında vizesiz seyahat vaadinde bulunmuştu. Ancak bu vaadin gerçekleşmemesi ve vize alım süreçlerinin uzaması, Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve siyasi gerilimler de bu durumu daha da kötüleştirdi.
1 OCAK 2025'TE 2 ÜLKEYE SERBEST DOLAŞIM
Geçtiğimiz çarşamba günü Avrupa Birliği, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına AB içinde serbest dolaşım hakkını onayladı. Avusturya’nın bu ülkelere itirazının kalkmasıyla tam serbest dolaşım 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek ve nihai imzalar 12 Aralık’taki AB İçişleri Bakanları’nın toplantısında atılacak.