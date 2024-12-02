1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Türklere Kapılar Kapandı! Vize Krizi Büyüyor

VİZE KRİZİ BÜYÜYOR

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteci krizi konusunda verdiği destek karşılığında vizesiz seyahat vaadinde bulunmuştu. Ancak bu vaadin gerçekleşmemesi ve vize alım süreçlerinin uzaması, Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve siyasi gerilimler de bu durumu daha da kötüleştirdi.