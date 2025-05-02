Avcılar'da Kadına Korkunç Şiddet: Yumruk Atıp Yerde Sürüklediler

Avcılar'da gece saatlerinde bir kadın, iki erkek tarafından darbedildi. Olayı fark eden bir sürücü müdahale etmek istese de saldırganlar engel oldu. Darbedilen kadın, yanındaki kişilerle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Olay anbean kameralara yansıdı.

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Avcılar'da gece geç saatlerde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsü müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar'da Kadına Korkunç Şiddet: Yumruk Atıp Yerde Sürüklediler - Resim : 1

2 ERKEK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiye engel olmaya çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Saldırganlardan biri kadını yere düşene kadar darp ederken, diğer saldırgan kadını saçlarından tutup yerde sürükledi.

YARDIMA GELEN KİŞİYE ENGEL OLDULAR

Bu sırada olay yerinden geçen bir araç sürücüsü, kadının yardımına koşmak istedi. Ancak saldırganlardan biri sürücüye bağırarak müdahale etmemesini söyledi. Sürücü olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Avcılar'da Kadına Korkunç Şiddet: Yumruk Atıp Yerde Sürüklediler - Resim : 2

AYNI ARACA BİNİP GİTTİLER

Darbedilen kadın, kendisine şiddet uygulayan iki erkek ve bir başka kadınla birlikte otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Kadının yaşadığı dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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