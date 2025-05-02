Manisa'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa’da sabah saatlerinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA