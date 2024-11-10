Atatürk'ün Duygulandıran Anıları... 'Makbule Canım Annemin Zerdesini Çekti'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor. Ulu önderle ilgili bilinmeyen pek çok anekdot ve bilgi ise hala gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak tarihçi Murat Bardakçı imzasıyla çıkan "Makbule" kitabında, Gazi'nin hastalık süreci ve yaşama veda ettiği güne dair birçok anekdota yer verildi.

'NE O MAVİ GÖZLER KALMIŞ, NE DUDAKLAR'

Sabah'ın aktardığına göre; Atatürk'ün son nefesini verdiği 10 Kasım gününde olanlar, kardeşinin hatıralarında şöyle anlatıldı:

"Hizmetine bakan sofracı Kamil anlattı: 'Atatürk iki gözünü açmış, mevcut olan doktorların ve odada bulunan şahısların yüzlerine bakıyor. Ayrı ayrı dikkatle bakmış. Atatürk bu bakıştan sonra kendi kendine iki elini göğsüne kavuşturarak ufak bir hırıltı ile ruhunu teslim eder...' Baktım ki dışarda herkes bükülüyor. Kimse kimseye bir şey söylemiyordu. Tekrar odaya girdim. Ah bir de ne bakayım. Atatürk'ün yüzüne bir tülbent germişler. Ah o ne mavi gözler kalmış... Ne o güzel dudaklar kalmış... Bu defa karyolanın sağ tarafına oturarak ayaklarına sarıldım. Başyaver geldi. –Celal Bey- 'Haydi hanım efendiciğim. Fazla ağlama, kalk' dedi."

'SELANİK ZERDESİ YAPTIR, CANIM İSTEDİ'

Gazi'nin hastalığı sürecinde kardeşinden Zerde tatlısı istediği zamanı da yine Makbule Hanım, "Benden beyaz zerde istedi. 'Kardeşim sen annemin zerdesini bilirsin. Bana Selanik zerdesi yaptır. Canım istedi' dedi." sözleriyle anlatıyor.

'AVRUPALILAR YANLIŞ SÖYLEMİŞ, HAYATİ TEHLİKENİZ YOK'

Atatürk'ün hastalığı döneminde, Avrupa'dan getirilen doktorlar, ulu öndere kısa bir ömrünün kaldığını söylüyor. Ardından Gazi, Neşet Ömer ile görüşüyor. Devamını Makbule Hanım şöyle aktarıyor:

"Doktorların söylediğini söyleyerek, mütalaasını soruyor. 'Ne düşünüyorsunuz' diyor. 'Bana hakikati söyleyiniz ki yerime adam koyayım, milletime vasiyetimi yazayım' diyor. Neşet Ömer de, 'Paşacığım bir de ben muayene edeyim' demiş..." Muayene esnasında Gazi Paşa'ya çeşitli hareketler yaptırılıyor. Neşet Ömer, Avrupalı doktorların yanlış söylediğini ifade ederek, 'Bana itimat et, hayatınız müemmendir' şeklinde konuşuyor."

Kaynak: Sabah