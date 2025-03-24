Atatürk’e Hakaret Eden Şahıs İBDA-C'nin Provokasyonundan Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler devam ederken, İBDA-C'ye yakın Büyük Doğu Akıncıları Derneği bu akşam Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'nde iftar yapacaklarını duyurdu. Provokatif çağrı geri çekildi, ancak bir grup cami önünde toplandı.

10 KASIM'DA ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Kalabalığın arasında yer alan bir isim ise dikkatlerden kaçmadı. 2023 yılında 10 Kasım'da, cuma namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı, İBDA-C'nin provokatif eyleminde görüldü. Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Camiilerimize sahip çıkıyoruz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Bostancı, savunmasında, "Ben hutbede, Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna kuran okuyalım' deyince sinirlenip video çektim" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi