Atatürk’e Hakaret Eden Şahıs İBDA-C'nin Provokasyonundan Çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemler devam ederken, İBDA-C'ye yakın Büyük Doğu Akıncıları Derneği bu akşam Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'nde toplandı. Grubun provokatif çağrısına katılanların arasında ise bir isim dikkat çekti. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve ona rahmet dileyen imama hakaret eden Ahmet Bostancı, İBDA-C'nin provokasyonundan çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler devam ederken, İBDA-C'ye yakın Büyük Doğu Akıncıları Derneği bu akşam Saraçhane'deki Şehzadebaşı Camii'nde iftar yapacaklarını duyurdu. Provokatif çağrı geri çekildi, ancak bir grup cami önünde toplandı.
10 KASIM'DA ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ
Kalabalığın arasında yer alan bir isim ise dikkatlerden kaçmadı. 2023 yılında 10 Kasım'da, cuma namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı, İBDA-C'nin provokatif eyleminde görüldü. Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Camiilerimize sahip çıkıyoruz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.
Davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Bostancı, savunmasında, "Ben hutbede, Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna kuran okuyalım' deyince sinirlenip video çektim" demişti.
Kaynak: Haber Merkezi