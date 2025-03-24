İBDA-C’ye Yakın Gruplar Saraçhane’de: Provokatif Çağrının Ardından Dernek Başkanı'ndan Tehdit

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve 6'ncı gününde devam eden Saraçhane eylemlerinde halk İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 20.30 gerçekleştirilecek miting öncesi cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, İBB binasının hemen karşısındaki Şehzadebaşı Cami'nde iftar yapacaklarını duyurmuştu. İftarın iptal edilmesi duyurulmasına rağmen bir grup cami önünde toplandı. Caminin giriş çıkışları güvenlik güçlerince kapatılsa da zaman zaman içeridekiler ve halk arasında gerginlik yaşanıyor.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞRIDA BULUNDU

Özgür Çelik öğle saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşüp herhangi bir provokasyana karşı temkinli olunması çağrısı yapmış gerekirse iftar için toplanacak gruba iftariyelik verebileceklerini söylemişti.

DERNEK BAŞKANI'NDAN TEHDİT: 'TAVRIMIZ FARKLI OLACAK'

Büyükdoğu Akıncıları Derneği Başkanı Mehmet Fırat, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada yaptıkları çağrıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile yaptıkları konuşmayı aktardı. Mehmet Fırat, şunları söyledi:

'Müslümanlar ile alakalı bir mevzuda Büyük Doğu Derneği gerekeni yapacaktır. Gün içerisinde Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere Sayın Davut Gül de aradılar, kendilerinin bu camimiz ile ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine, kendileri bize söz verdiklerinden dolayı, daha fazla provokatif olaylara sebebiyet vermemek için bu kadar bir heyetle geldik. Bunu da kendilerine ifade ettik, burada sadece iftarımızı açacağız, namaz kılacağız. Gözlemledikten sonra da geri gideceğiz. Ancak ve ancak burada camimize ibadetimize dinimize herhangi bir şekilde saldırı olursa bundan sonraki tavrımızın farklı olacağını kendilerine ifade ettik."

Kaynak: Haber Merkezi