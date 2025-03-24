Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete 'Siyasi Tüccarlar' Çıkışı: Kurban Edeceğimiz Tek Bir Gencimiz Yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Eğitim camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in bu güzide ikliminde iftar soframızı onurlandıran eğitim-öğretim ailemizin siz değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah iki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mukaddes günlerin eğitim-öğretim camiamızla birlikte milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin vasıtasıyla gerek ülkemizde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, hocalarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Göz bebekleri olan öğrencilerini ve yüksek mefkurelerini bizlere emanet ederek şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

'HER MİLLET KENDİ CEVHERİYLE YOL ALIR'

Hayatlarını Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli misafirler, şurası bir hakikattir ki her millet kendi özüyle, kendi cevheriyle yol alır. Milletler, eğitim başlığı olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs eder.

Merhum Sezai Karakoç bu hususu şu cümlelerle ifade etmiştir, ilhamımız kendi medeniyet ve kültürümüzün içindeki ilhamdır. Terk edilmiş hazinemizde arayalım, kaybettiğimiz altın ilham anahtarını, altın ilham anahtarını kendi hazinemizde arayan nitelikli, bilinçli ve erdemli nesillerle yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Çağı yalnızca kuşatmakla kalmayıp onun ötesine geçen bilgiyi hikmetle, faziletle, basiret ve ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır.

'AVRUPA STANDARTLARINA ERİŞTİK'

Türkiye yüzyılı maarif modelimizde işte bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Geçmişin tek tipleştirici köküne, tarihine uzak modellerinden çok çektik. Çağdaş bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik. Alt yapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik.

Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilk öğretimde 23, orta öğretimde 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik. Müfredatta yaptığımız reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdik. 360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Modern eğitim bilişim sistemiyle çocuklarımız eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşıyor. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Mesleki gelişimlerinde öğretmenlerimize destek olmak ve eğitim kadromuzun özlük haklarını iyileştirmek amacıyla öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirdik.

MUHALEFETE TEPKİ

Konuşmasında muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur"

"Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz"