Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırıda Yeni Görüntüler! İşte O Anlar...

İstanbul Şişli'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirilirken o anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

İstanbul Şişli'de Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Konsolosluğu'na 21 Mart saat 21.45 sıralarında silahsaldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.

Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırıda Yeni Görüntüler! İşte O Anlar... - Resim : 1

KAÇARKEN KAZA YAPIP YAKAYI ELE VERDİLER

Olayın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kazayı yapan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırıda Yeni Görüntüler! İşte O Anlar... - Resim : 2

12 GÖZALTI

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi. Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Irak Konsolosluğu'nu Tarayıp Kaçtılar Ama... İşte Böyle Yakalandılar!Irak Konsolosluğu'nu Tarayıp Kaçtılar Ama... İşte Böyle Yakalandılar!Güncel
İstanbul'daki Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırıİstanbul'daki Irak Konsolosluğu'na Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Irak Motosiklet Silah Saldırı Şişli
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
CHP'den İstanbul Valisi Gül'e Ziyaret, Gündem Saraçhane CHP'den İstanbul Valisi Gül'e Ziyaret, Gündem Saraçhane
Özel'den İmamoğlu'na Destek Mesajı: 'Milletimiz Onu Cumhurbaşkanlığına Layık Görene Kadar…' Özel'den İmamoğlu'na Destek Mesajı: 'Milletimiz Onu Cumhurbaşkanlığına Layık Görene Kadar…'
İBDA-C’ye Yakın Gruplar Saraçhane’de: Provokatif Çağrının Ardından Dernek Başkanı'ndan Tehdit Provokatif Çağrının Ardından Dernek Başkanı'ndan Tehdit
Öğrencilerin Boykotuna Akademisyenlerden Destek! İş Bırakma Kararı Aldılar: 'Hukuksuzluğa Karşı Öğrencilerin Yanındayız' Öğrencilerin Boykotuna Akademisyenlerden Destek
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak