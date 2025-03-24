Özel'den İmamoğlu'na Destek Mesajı: 'Milletimiz Onu Cumhurbaşkanlığına Layık Görene Kadar…'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özel, “18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü’nde, Sayın Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada, bu masada şehit annelerimizle babalarımızla, gazilerimizle eşleri ile birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu gelişmeden bir gün sonra, 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu” dedi.

Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, onu hizmetten koparıp, onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılırlar. Bu ülke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından, işgalden, yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması, ibadetin özgürce yapılması, ay-yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanıyla birlikte çok önemli bir süreci, bir cumhuriyeti 102 yıl boyunca yaşıyor ve yaşatıyor. Ancak zaman zaman birtakım askeri darbelerle, bazen de muhtıralarla, bazen de başarısız darbe girişimleri ile bu ülkeye çok zarar verildi, ülke çok geriye götürüldü. Çünkü aslolan ne askerdir, aslolan ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş atanmışların kullandığı haksız devlet yetkileridir. Aslolan milletin seçtiğidir, milli iradedir kayıtsız şartsız.

'DARBE GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ'

Atatürk’ün Amasya Tamiminde ifade ettiği gibi bila kaydü şart milletin egemenliğidir. İşte bugün milletin helal oylarıyla seçilmiş, bileği bu seçime kadar bükülmemiş ama o, onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir. İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına, ‘Seni yolsuzluk iddiasıyla…’ Sümme haşa. ‘Seni terör iddiasıyla…’ Allah akıl fikir versin. ‘... Silivri cezaevine koyacağız. Senin yerine bir kayyum atacağız. İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız’ diye bir darbe girişimi gerçekleşti.”

'MİLLETİMİZ ONU CUMHURBAŞKANLIĞINA LAYIK GÖRENE KADAR…'

“Biraz önce Fatih’te oturan eli öpülesi şehit babam sağ olsun, ‘Her akşam’ diyor, ‘Pencereyi aralıyorum, seni dinliyorum Saraçhane’den’ diyor. Babama umut veren ses, Ekrem Başkan’ın emanetini bir kayyuma teslim etmeyecek ses, Saraçhane’ye toplanan önce 100 binlerin, 500 binlerin, milyonların sesidir. Demokrasinin sesidir. Biz o sesi duymaya, o sesle birlikte olmaya, Ekrem Başkan’ın dava ve siyaset arkadaşları olarak milletimizin ona emanetine sahip çıkmaya, milletimiz ona yeni bir emanet verene kadar, milletimiz onu Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına layık görene kadar da onunla birlikte mücadele etmeye sonuna kadar azimliyiz.”

'DİLİMİZDE TÜY BİTTİ'

“Gaziler arasında ayrım yapılmadığı, şehir aileleri arasında ayrım yapılmadığı, bütün imkan ve şartların en üst noktada birleştirildiği, her şehit ailesine, her gazi yakınına hak ettiği imkanların verildiği yarınlar için, kendisi de bir emekli Tümamiral olan Genel Başkan Yardımcım Yankı Bağcıoğlu’nun gayretleri ile, hemşerim değerli başkanınızın üstün gayretleriyle ne elimizden geliyorsa yapmak için dört ana başlık, 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesi ile ilgili sizin için çalışıyoruz. Dilimizde tüy bitti, yapmıyorlar. Son zamanlarda Sayın Genelkurmay Başkanımızın umut verici açıklamaları, Milli Savunma Bakanımızın, yakından takip ediyor, olumlu bir şey olursa tam destek vermeyi taahhüt ediyor, olmazsa Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu’nun iktidarı döneminde, Meclis’in iktidar grubu olarak tüm düzenlemeleri ilk bir ay içinde hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum."

Kaynak: Haber Merkezi