Öğrencilerin Boykotuna Akademisyenlerden Destek! İş Bırakma Kararı Aldılar: 'Hukuksuzluğa Karşı Öğrencilerin Yanındayız'

Üniversite öğrencilerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemleri, tutuklanmasının ardından büyüyerek devam ediyor. Öğrencilerin "Üniversiteler ayakta, akademik boykotta" diyerek ilan ettikleri boykot bugün başladı. Eğitim Sen üyesi akademisyenler de öğrencilere destek olmak amacıyla yarın (25 Mart) iş bırakma kararı aldı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulunca yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yürüttükleridemokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" denildi.

'ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı.

Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak “İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!” talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!.

Kaynak: Haber Merkezi