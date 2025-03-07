Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı

İstanbul Bakırköy’de bulunan Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde işçilerin çalışma yaptığı esnada patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 1 işçi ağır şekilde yaralandı.

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Olay, Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde saat 15.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı esnada küçük çaplı patlama meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı - Resim : 1

Patlamada işçi Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı - Resim : 2

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Eraslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: DHA

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