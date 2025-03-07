Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı
İstanbul Bakırköy’de bulunan Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde işçilerin çalışma yaptığı esnada patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 1 işçi ağır şekilde yaralandı.
Olay, Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde saat 15.00 sıralarında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı esnada küçük çaplı patlama meydana geldi.
Patlamada işçi Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Eraslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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