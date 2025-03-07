Hakkari’de Dereye Uçan Araçta Büyük Panik: 1 Yaralı 1 Kayıp

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Meydana gelen feci kazada araçta bulunan 2 kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA