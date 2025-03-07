'Sahte Bungalov' Vurgununda Yeni Gelişme

Kocaeli'de yaşayan 38 kişi, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden Sapanca'da bulunan bungalov için rezervasyon yapıp, ödeme işlemini önden yaptıklarını ancak daha sonra ilgili kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemek amacıyla teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

120 MİLYON LİRALIK VURGUN

İncelemeler neticesinde, şüphelilerin sosyal medya siteleri ve kurdukları sahte internet sitesi vasıtasıyla verdikleri bungalov ilanları için çağrı merkezi oluşturdukları, bu numaraları arayan vatandaşlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti talep ederek yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Rezervasyon yapan mağdurların daha sonra aradıkları numaralara ulaşamadıkları ayrıca rezervasyon için anlaştıkları bungalovların sahte olduğunu fark etmelerinin ardından şikayetçi oldukları öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların U.A., A.M. ve M.E. tarafından yönetildiğini belirleyerek 4 Mart günü eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana, Mersin illerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında dün Ankara ve Adana'da bir operasyon daha yapan ekipler, 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 6'sı kadın olmak üzere toplam 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Dosya kapsamında 3 şüphelinin firari durumda olduğu ve arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA