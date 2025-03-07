Baykar ve Leonardo'nun Dev Anlaşması Alman Basınında Geniş Yer Buldu

İtalya'nın Leonardo şirketi ile Türkiye'nin Baykar firması arasında imzalanan anlaşma Alman basınında geniş yankı buldu. Haberlerde Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın geleceği insansız savaş uçaklarında gördüğüne ilişkin sözlerine yer verildi.

Baykar ve Leonardo'nun Dev Anlaşması Alman Basınında Geniş Yer Buldu

İtalya'nın başkenti Roma'da dün Türkiye'nin İHA üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından biri olan İtalyan Leonardo arasında insansız teknoloji geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

ORTAKLIK ALMAN BASININDA KENDİNE YER BULDU

Anlaşma çerçevesinde iki firma, İtalya'da ortak SİHA üretimi yapacak ve iş birliklerini uzay çalışmaları alanına da taşıyacak. Leonardo-Baykar arasındaki iş birliğine Alman basınında geniş yer verildi.

'10 YILDA 100 MİLYAR DOLAR'

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, "Leonardo ve Baykar birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla iki firma arasındaki ortaklığı duyururken, haberde Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını beklediğine ilişkin sözlerin ön plana çıkarıldı.

'GELECEK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARINDA'

Haberde, Baykar'ın dron teknolojisinin, Leonardo'nun ise iletişim ve navigasyon sistemleri, yük verileri ve bunlara bağlı havacılık alanındaki uzmanlığıyla katkıda bulunduğu ortak girişimde her iki şirketin de eşit haklara sahip olduğu bilgisi de ön plana çıkarıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın geleceği insansız savaş uçaklarında gördüğüne ilişkin sözlerine yer verilen haberde, "Geleceğin hava üstünlüğünü birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz" ifadelerine dikkat çekildi.

'AVRUPA KENDİNİ SİLAHLANDIRIYOR'

Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi de anlaşmayı "Avrupa kendini silahlandırıyor" ve "Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor" başlıkları ile okuyucularına duyurdu. Ortaklık girişimi "İtalyan silah şirketi Leonardo, Türk üretici Baykar ile iş birliği yapıyor. Savaş uçaklarına olan ihtiyaç çok büyük. İtalyan silah şirketi Leonardo için yeni bir stratejik ortak öne çıkıyor: Türkiye" ifadeleriyle haberleştirildi.

Alman haber portalı N-TV ise, "Leonardo ve Baykar birlikte dron üretmek istiyor" başlıklı haberinde "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar savunma şirketleri, milyar dolarlık savaş uçağı işinde yakın şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştı" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın ulusal kamu bilgilendirme kanalı Deutschlandfunk Radyosunun haber portalında ise "İtalyan ve Türk silah şirketleri birlikte dron üretmek istiyor" başlığı gelişme duyuruldu. Haberde "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar şirketleri, savaş uçağı sektöründe birlikte çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: İHA

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