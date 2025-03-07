Kayıp Sınıf Öğretmeninden Kahreden Haber

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 3 gündür aranan kayıp sınıf öğretmeni Tanju Oğuz, Akçakışla Göleti'nde ölü olarak bulundu. Öğretmen Oğuz'un dün yapılan aramalarda arabasının gölet yakınında bulunduğu açıklanmış, başka bir ize ise rastlanmamıştı.

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Kayıp Sınıf Öğretmeninden Kahreden Haber

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’un cansız bedeni bulundu.

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Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra sırra kadem basmıştı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları Akçakışla Göleti çevresinde hızlandırılmış, öğretmenin aracı gölet çevresinde bulunmuştu. Öğretmenin aracı dışında hiçbir ize rastlanmamıştı.

Kayıp Sınıf Öğretmeninden Kahreden Haber - Resim : 2

Arama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan Yozgat Valiliği, 150 personelin öğretmeni aradığını duyurmuştu. Kayıp öğretmen Tanju Oğuz’dan kahreden haber geldi.

Öğretmenin cansız bedenin aracının tespit edildiği Akçakışla Göleti’nde bulundu.

Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz BulunduKayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz BulunduGüncel

Kaynak: İHA

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