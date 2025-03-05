Markette Korkutan Olay: Yazar Kaza Bomba Gibi Patladı

Sivas'ta yerel bir marketler zinciri şubesinde yazar kasa patladı. Market personelinin iftar yaptığı sırada meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Markette Korkutan Olay: Yazar Kaza Bomba Gibi Patladı

Sivas'ta saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle, Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki yer alan bir market zinciri şubesinde meydana geldi. Market personelinin iftar yaptığı esnada, giriş kapısı bölümünde bulunan yazar kasada patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

Markette Korkutan Olay: Yazar Kaza Bomba Gibi Patladı - Resim : 1

Yangını fark eden market çalışanları iş yerinin diğer kapısından çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildiği sırada, kasanın yanında bulunan deodorant kutuları da patladı.

Markette Korkutan Olay: Yazar Kaza Bomba Gibi Patladı - Resim : 2

Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı

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Kaynak: DHA

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Yazar Market Zincir Market Sivas İftar
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