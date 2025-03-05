Kemer’de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alınırken, yangın sonucunda 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Tekirova Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyük panik yaratmış, söndürme çalışmaları için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edilmişti.
Yaklaşık 2 saat süren orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonrasında yapılan incelemede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Kaynak: İHA