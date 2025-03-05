Kemer’de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alınırken, yangın sonucunda 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kemer’de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tekirova Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyük panik yaratmış, söndürme çalışmaları için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edilmişti.

Kemer’de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında - Resim : 1

Yaklaşık 2 saat süren orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonrasında yapılan incelemede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: İHA

Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
Türkiye'deki Gençlerin En Büyük Korkusu… Tehlike En Sevdikleri Yerde Türkiye'deki Gençlerin En Büyük Korkusu… Tehlike En Sevdikleri Yerde
Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu