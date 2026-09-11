Atatürk Büstüne Zarar Veren Zanlı Tutuklandı

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Polis ekipleri, Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, balyoz ile büste zarar veren şüphelinin M.Y.K. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede okul çevresinde yakalanan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Atatürk büstü, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından okulda muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA