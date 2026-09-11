Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar: 'Kimlerin Oyununu Bozduğunu Biliyoruz'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur.

* Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz.

* Ülkemizin terör prangasından kurtulup kardeşliğini güçlendirmesinin kimlerin oyununu bozduğunu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.

* Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.

* Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur.

* Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder.

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Kaynak: AA