Adıyaman'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Bir Ölü

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Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi'nde meydana geldi. Erkan A. ve 28 yaşındaki Cihat Kalan, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erken A., belinden çıkardığı tabancayla Kalan'a ateş açtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kalan, yere yığılırken, Erkan A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi Erkan A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.