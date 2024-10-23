Asansörde Bu Etiket Varsa Sakın Binmeyin

Uzmanlar, asansörlerdeki hayati bakımların ihmal edilmesinin, bu tür kazaların artmasına neden olduğunu vurguluyor. Kırmızı etiketli asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtiliyor ve bakımlardan sorumlu olan kişilerin apartman yöneticileri olduğu ifade ediliyor.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLERE SAKIN BİNMEYİN

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, apartman ve bina yöneticilerinin, asansörlerin bakım ve muayene süreçlerini sürekli takip etmekle yükümlü olduğunu belirtti. Karadeniz, “Kırmızı etiket alan bir asansör, 60 gün içinde eksikliklerinin giderilmesi gerekmekte. Bu sürede sorun çözülmezse, asansör mühürlenmeli. Mühürleme yetkisi tamamen belediyelere aittir” dedi.

ASANSÖRDEKİ RENKLİ ETİKETLERİN ANLAMI

Asansörlerde kullanılan etiketlerin renkleri, güvenlik durumunu gösteriyor. Kırmızı etiket “güvensiz”, sarı etiket “kusurlu”, mavi etiket “hafif kusurlu” ve yeşil etiket “güvenli” anlamına geliyor. Karadeniz, “Kırmızı etiket gördüğünüzde asansöre binmemeniz en mantıklısıdır. Eğer bulunduğunuz binada bu durum söz konusuysa, yöneticinize durumu bildirmelisiniz” diye ekledi.

Kaynak: İHA