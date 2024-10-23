TUSAŞ'a Terör Saldırısı... Patlama Anı Ortaya Çıktı

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı olduğunu duyurarak "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi. TUSAŞ'a gerçekleştirilen patlama anı da ortaya çıktı.

TUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar VarTUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var
Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı
TUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar Var TUSAŞ'ta Terör Saldırısı, Yerlikaya'dan İlk Açıklama
Kahve Kupalarının İçinin Beyaz Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış! İlk Kez Duyacaksınız Kahve Kupalarının İçinin Beyaz Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış! İlk Kez Duyacaksınız