TUSAŞ'a Terör Saldırısı... Patlama Anı Ortaya Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı olduğunu duyurarak "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi. TUSAŞ'a gerçekleştirilen patlama anı da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA