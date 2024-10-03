Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve İçki Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile sigara tiryakilerini bağımlılıktan kurtarmak için üretilmiş 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA