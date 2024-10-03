Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; Sürücü Yola Savruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; Sürücü Yola Savruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Trafik kazası
Son Güncelleme:
Beyoğlu'nda Yasak Midye'ye 26 Bin Lira Ceza Beyoğlu'nda Yasak Midye'ye 26 Bin Lira Ceza
NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı
Uyuşturucuyu Gizledikleri Yer 'Pes' Dedirtti! Uyuşturucuyu Gizledikleri Yer 'Pes' Dedirtti!
Onlarca Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Uzmanından Mantar Zehirlenmesine Karşı Hayati Uyarılar Mantar Zehirlenmelerine Karşı Dikkat!