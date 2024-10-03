Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; Sürücü Yola Savruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA