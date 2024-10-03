Uyuşturucuyu Gizledikleri Yer 'Pes' Dedirtti!

Kocaeli'de jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuyu Gizledikleri Yer 'Pes' Dedirtti!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde son bir haftada İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyoda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram bonzai, sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk, 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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