Arı Üreticilerine Ana Arı Dağıtıldı

Düzce’de arıcılığın gelişmesi için arıcılıkta ana arı yenileniyor projesi dahilinde Vali Selçuk Aslan tarafından 469 arıcıya 2 bin ana arı dağıttı.

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Arı Üreticilerine Ana Arı Dağıtıldı

Düzce Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Arıcılıkta Ana Arılar Yenileniyor Projesi" kapsamında düzenlenen ana arı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Selçuk Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, arı yetiştiricileri katıldı.

Proje ile 469 arıcıya 2 bin ana arının dağıtımının gerçekleştirildiği programda konuşan Vali Aslan, “Sınırlı bütçe imkanlarını doğru kullanarak Düzce açısından katma değer oluşturabilecek çalışmaları iyi belirleyip şehrin emrine sunduklarını ifade ederek “Başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizi de bu alana yönlendirmesi, bal üretim motivasyonlarının artırılması açısından bu projeyi son derece önemli. Kovan ve işletme sayısındaki artışa dikkat çekip vizyoner projeler oluşturan Tarım teşkilatımıza, kaynak ayırarak teşvik eden İl Özel İdaremize ve meclis üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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