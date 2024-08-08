İzmir’de “Filenin Sultanları” İçin Dev Heyecan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile karşılaşacağı yarı final maçı için kentin 3 noktasına dev ekran kuracak.

Son Güncelleme:
İzmir’de “Filenin Sultanları” İçin Dev Heyecan

İzmir’de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale kalan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile yapacağı müsabaka kentin 3 noktasına kurulacak dev ekranlardan izlenecek.

Avrupa Şampiyonu unvanıyla ülkenin göğsünü kabartan millilerin mücadelesi İzmir’den de büyük bir heyecanla takip edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 21.00’de başlayacak maç için Göztepe Paten Pisti, Bostanlı Yasemin Kafe yakını ve Alsancak Gündoğdu Meydanı’na dev ekran kuracak.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı 3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi
Van'da Feci Kaza! 1'i Çocuk 3 Yaralı Van'da Feci Kaza! 1'i Çocuk 3 Yaralı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar