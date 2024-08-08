Van'da Feci Kaza! 1'i Çocuk 3 Yaralı
Van'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'ü çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde Terzioğlu Kavşağı'ndaki alt geçitte trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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