Van'da Feci Kaza! 1'i Çocuk 3 Yaralı

Van'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'ü çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Van'da Feci Kaza! 1'i Çocuk 3 Yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Terzioğlu Kavşağı'ndaki alt geçitte trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Van Trafik kazası
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