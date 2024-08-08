Yabancı Uyrukluların İş Yerlerine Denetim: Usulsüz İşlemlere Ceza Kesildi

Uşak'ta zabıta ekiplerince, perakende ticareti yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yabancı uyruklulara ait iş yerlerine yapılan denetimde usulsüz işlemlerden ceza uygulandı.

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Yabancı Uyrukluların İş Yerlerine Denetim: Usulsüz İşlemlere Ceza Kesildi

Uşak Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince ruhsat ve tabela denetimi yapıldı.

Uşak merkezde bulunan yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerinin ruhsat ve tabela kontrolleri gerçekleştirildi. Yabancı işletmelerde satılan ürünlerin SKT denetimleri yapıldı.

Konuya ilişkin iş yerlerine ‘yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıt dışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet’ gibi usulsüz işlemlerden gerekli işlemlerden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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