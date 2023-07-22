Antalya'da otelde yangın: 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Antalya'da otelde yangın: 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki iki katlı butik otelde dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Yangınlar Antalya
ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol
Alevilerden, Bakanlığın hamlesine tepki: 'Bizim Yezid sofralarında yerimiz yoktur' Alevilerden, Bakanlığın hamlesine tepki
Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit! Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit!
Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor! 4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!