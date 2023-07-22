Alevilerden, Bakanlığın hamlesine tepki: 'Bizim Yezid sofralarında yerimiz yoktur'

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi yurttaşlar tarafından her yıl 16-19 Ağustos’ta yapılan “Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri”ne alternatif olarak 12 Ağustos’ta etkinlik yapacağını duyurdu. Söz konusu etkinlik için iddialara göre Alevi dernek üyeleri bakanlık görevlileri tarafından aranarak davet edildi, 59 valiliğe ise etkinlik için yazı gönderilerek talimat verildi.

Yazıda, “Hacı Bektaş Veli’yi anma ve anlamaya vesile olan, her yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen program bu yıl 12 Ağustos 2023 tarihinde “Özümüz Aşktır, Sözümüz Haktır, Yolumuz Birdir” teması ile düzenlenecek olup Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin, bize bıraktığı mirasın daha geniş kitlelere yayılması için illerinizden bu etkinliklere en az 1 otobüs Alevi Bektaşi dedeleri, cemevleri ve ilgili derneklerden katılım sağlanması ve ulaşım, konaklama, yemek giderlerinin Valiliklerinizce karşılanması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

‘RÜŞVET DAĞITIYORLAR’

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, Alevi Bektaşi Federasyonu’nun açıklamasında, “Bizim Yezid sofralarında yerimiz yoktur” ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet’e konuşan Alevi dernekleri üyeleri, etkinliğe katılmayacaklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, “‘Siz Aleviliği bilmiyorsunuz öğretelim’ diyorlar. Bu etkinlik için uçsuz bucaksız bir bütçe yaratmışlar. Alevi köylerini, muhtarları, dedeleri arayarak çirkin bir şekilde ‘Ne istiyorsanız size gönderelim, otobüs- yemek- otel bedava’ diyerek etkinliğe davet etmişler. Rüşvet dağıtarak insanları toplamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise “Tüm masrafları karşılayacaklarını belirterek etkinliğe davet ediyorlar fakat bilmedikleri bir şey var ki biz haram lokma yemeyiz” diye konuştu.