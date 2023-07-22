Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde helikopter pervanesinin çarpması sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirildi.

Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit! - Resim : 1

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