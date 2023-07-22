Acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 1 şehit!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."