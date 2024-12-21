Antalya'da Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi: 236 Kişi Mahsur Kaldı
Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 236 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan aşırı yağışlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kg yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.
Kaynak: İHA
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