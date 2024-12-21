Ayşe Ateş, Ali Tatar'ın Mezarı Başında: 'Aynı Yerden Yandık, Düşmanımız Aynı'

Terör örgütü FETÖ’nün kumpas soruşturması kapsamında, 5 Aralık 2009’da tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Tatar, bir veda mektubu kaleme aldıktan sonra yaşamına son vermişti.

Ali Tatar, bugün, ölümünün 15'inci yıl dönümünde, Ankara Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çok sayıda seveni katıldı.

'AYNI YERDEN YANDIK'

Ankara’nın göbeğinde suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Dün aynıydı bugün de aynı. Bu memleketin evlatlarına kıyan, hain terör örgütü FETÖ'yü lanetliyorum. Canımız öyle bir yanıyor ki bunun tarifi imkansız. Aynı yerden yandık, düşmanımız aynı, mücadelemiz de bir. Bizi hep omuz omuza göreceksiniz ta ki adaletin gerçekleştiğini görene kadar. Devletin dini adalettir.''

Kaynak: ANKA