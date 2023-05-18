FETÖ’nün kumpasıyla hayattan kopan Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Erdoğan’a yanıt verdi: ''Herkese terörist diyor, kendisi Fethullahla birlikteydi'

Evli ve bir çocuk babası 42 yaşındaki Yarbay Ali Tatar, 5 Aralık 2009’da Amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilmiş, tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu 16 Aralık'ta tahliye edilmişti. Savcının itirazı üzerine hakkında yeniden tekrar tutuklama kararı çıkarılan Ali Tatar, Beylerbeyi'ndeki evinde 19 Aralık 2009 sabahı arkasında bir mektup bırakarak intihar etmişti.

Kumpas dava sonucunda intihara sürüklenen Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatan, millet, ordu gibi milliyetçi kanadı besleyen kavramları kullanmasına, Millet İttifakı’nı sıklıkla terörle ilişkilendirilmesine ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulundu.

TATAR: TÜRK MİLLETİ 2007’DEN BERİ PSİKOLOJİK SAVAŞ İÇİNDE

Ahmet Tatar’a, ilk olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimler hakkında ilk basın toplantısında söylediği sözleri aktarıyoruz. Ne demişti Kılıçdaroğlu?

“Erdoğan, sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden ‘Ne olursun, yalvarıyorum geri dön’ diyen? Sen değil misin milletin ordusuna kumpas kuran, bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım.”

Tatar, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Milletin biliyor olduğu kısmını çok gerçekçi bulmuyorum. Erdoğan kitleleri maniple edeceğini düşünüyor. En azından söylediklerinin alıcılarının olduğunu biliyor. Diğer taraftan insanları buna inandırmış olması gerçekleri değiştirmiyor. Gerçeğin tutulan kayıtları, kumpasları kuranların Fethullah’la birlikte siyasi iktidar olduğunu bize gösteriyor. Halka ne verirseniz o olur. Maalesef Türk milleti, 2007’den beri büyük bir psikolojik savaş içinde. Bu savaş gerçeklerin ters yüz edilmesi amacıyla yürütüldü. Fethullahçı çete eliyle yürütülen savaşı şimdilerde siyasi iktidar devraldı. PKK’lıları sınırdan içeri alıp, çadır mahkemelerinde göstermelik bir yargıdan geçiren hükümetin başında bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Oslo görüşmelerine giden MİT görevlileri Başbakan’ın izni, haberi olmadan gidebilirler miydi? Büyük medya yardımıyla da halkın maalesef büyük bir kısmı buna inandırılıyor. Fakat gerçek orada duruyor.”

‘HİZBULLLAH MECLİSTE, BU SEÇİM NE ANLAMA GELİYOR BİLMEMİZ GEREK’

Tatar, 2007’de başlayan, Fethullahçıların yargıda hakim olduğu yıllarda devam eden kumpas davaları döneminde ülkeyi yönetenlerin Erdoğan ve çevresi olduğunu hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Herkese ‘terörist’ diyen Erdoğan, uzun yıllar Fethullahçı terör örgütüyle birlikte yol aldı. Fethullahcılar yargı içinde at koşturdu. Bu kumpaslar siyasi iktidarın desteği olmadan yürüyemezdi. Ne zaman Fethullah, siyasi iktidara yöneldi, o zaman işler değişti. Bizim o zamana kadar devlet için büyük tehlike dediğimiz örgütlenmeye terör örgütü demeye başladılar. Erdoğan, 15 Temmuz’dan sonra halkımız bizi affetsin dedi ama geçmiş bir kalemde silinmez. Çok ciddi suçlar var. Biz bunu asla unutmuyoruz. Er ya da geç hukuk önünde hesabının olduğunu düşünüyoruz.”

Tatar, seçim sonuçlarına ilişkin ise “Bu seçim ne anlama geliyor sorusunun yanıtını iyi bilmek gerekir” diyerek şunları söyledi:

“Ne olursa olsun siyasi iktidar zayıfladı. Bütün maniplasyonlara rağmen güç kaybetti. Erdoğan ilk defa bir seçimi esasen kazanamadı. Eğer aklı başında tavır alınırsa, toplumun bütün kesimleri ile yeni bir uzlaşı sağlanabilirse seçim kazanılabilir. Hizbullah meclise girdi. Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı olan Yeniden Refah Partisi mecliste. Cumhuriyetin devamının yanında mıyız aslında bunu oylayacağız.”

ALİ TATAR KİMDİ?

Yarbay Ali Tatar, AKP iktidarının eski ortağı Fethullahçıların yargıda ve devletin hemen bütün mekanizmalarında etkin olduğu 5 Aralık 2009’da Amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilmiş, tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu 16 Aralık'ta tahliye edilmişti. Savcının itirazı üzerine hakkında yeniden tekrar tutuklama kararı çıkarılan Ali Tatar, intihar etmişti.

Tatar’ın tutuklanmasını talep eden savcı Süleyman Pehlivan ise 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından a FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklama talebini kabul eden hakim Metin Özçelik de FETÖ üyeliğinden ve görevi kötüye kullanmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.