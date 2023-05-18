Sivas'ın nüfusu açıklandı, genç nüfus azaldı!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2022 sonuçlarına göre, Sivas'ın nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlenen bilgilere göre ise, Sivas’ta genç nüfus son yıllarda sürekli azaldı.

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Sivas'ın nüfusu açıklandı, genç nüfus azaldı!

Sivas’ta bahsi geçen yıllarda genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da sürekli düşüş gösterdi.

2018’de yüzde 17,6 olan genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019’da 17,4’e, 2020’de 16,8’e, 2021’de 16,5’e, 2022’de ise 16,3’e geriledi.

SİVAS'IN NÜFUSU, 634 BİN 924 KİŞİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2022 sonuçlarına göre 634 bin 924 kişinin yaşadığı Sivas’ta bulunan 103 bin 191 gencin 52 bin 339’unu erkek, 50 bin 852’sini ise kadın oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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