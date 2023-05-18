Dünyanın en uzun burunlu insanı yaşamını yitirdi!

Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Dünyanın en uzun burunlu insanı yaşamını yitirdi!

İlk kez 1997 yılında Rize'de düzenlenen uzun burun yarışmasında adını duyuran Özyürek, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi seçilmişti.

Daha sonra altın burun şampiyonu seçilen Özyürek, Guinness'in dikkatini çekerek takibe alınmıştı. Özyürek, Guinness tarafından dünyanın en uzun burunlu adamı olarak tescillenerek 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesine beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde kalp krizi geçirmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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