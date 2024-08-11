Antalya'da Korkutan Yangın

Antalya'nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında 5 katlı bir binanın 5'inci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Mahallede de paniğe neden olan yangını cep telefonu kameralarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı. Yangın maddi hasara yol açarken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA