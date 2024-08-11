'Ortak Su' İçin Kan Döküldü: 2'si Ağır 6 Yaralı

Saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak’ta bir kavga meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, su tesisatı işi yapan Fesih B., Murat B., Abdullah B. ve Cüneyt B. ile oto yıkamacıda çalışan Serhat O. ve Samet O. yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Fesih B. ile Murat B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, tedavisi ayakta yapılan Samet O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA