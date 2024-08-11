Sadaka Kutusu Çalındı

Gaziantep’te bir şahıs, alışveriş için gittiği ekmek fırınındaki tezgah üzerinde bulunan para dolu sadaka kutusunu çaldı. Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları fırındaki güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı.

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Sadaka Kutusu Çalındı

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir ekmek fırınına gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, tezgah üzerinde bulunan içi para dolu sadaka kutusunu gözüne kestirdi.

Bir süre etrafı kollayan şüpheli şahıs, bulduğu ilk fırsatta tezgahtaki sadaka kutusunu elindeki poşete koyarak hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. Şüpheli şahsın, sadaka kutusunu çaldığı bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları ise fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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