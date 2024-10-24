Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 6 bin 160 güneş gözlüğü, 1140 makaron, 460 elektronik sigara ve 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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