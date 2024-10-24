Muğla Köyceğizli Din Görevlilerine Seminer

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan ve personele yönelik olan seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün açış konuşmasıyla başladı. Akabinde Uzman Psikolog Özkan Şenol’un konuşmacı olduğu “Uyandırma Servisi” konulu programa geçildi.



Uzman Psikolog Şenol; çocuk ve ergen psikolojisi, öfke kontrolü, aile içi iletişim, etkili anne-baba olabilme, eşler arası diyalog, iş hayatında etkili birey olma, sorun çözme ve motive etme becerisi konularında seminer verdi.

Din görevlilerinin takip ettiği, hem düşündüren ve hem de bilgilendiren seminer sonunda katılımcılara kitaplarını imzalayan Uzman Psikolog Özkan Şenol’a İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz seminerinden dolayı teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA