Antalya'da Dev Operasyon: Bin 316 Kişi Yakalandı

Antalya'da, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda toplam bin 316 kişi yakalandı.

Antalya'da Dev Operasyon: Bin 316 Kişi Yakalandı

Antalya'da yakalanan şahıslar arasında kasten öldürme suçundan 32 yıl 3 ay 22 gün ve 25 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi ile hırsızlık suçundan 20 yıl ve 6 yıl hapis cezası ile aranan 3 kişi bulundu.

Suç türlerine göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçlarından 138, dolandırıcılık suçlarından 261, yağma suçlarından 27, cinsel suçlardan 17, öldürme suçlarından 4 ve diğer suçlardan 869 aranan şahısın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan 428'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken, 888'i ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan kişilerden oluşuyor. Yakalanan tüm şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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