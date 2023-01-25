Antalya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre bugün 21.40'ta Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Derinliği 36.83 olarak belirlenen deprem sonucunda henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Akdeniz açıklarında bugün saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem Antalya'da da hissedilmişti.