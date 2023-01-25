Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu

Maraş'ın Doğukent Mahallesi 9'uncu Sokak'ta oturan Metin Dedeoğlu (69) ve Naciye Dedeoğlu'ndan (72) haber alamayan yakınları, çiftin evlerine geldi. Anahtarla eve giren çiftin kızları, babası Metin ve annesi Naciye Dedeoğlu'nu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu çiftinin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine eve ARADAŞ ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede evde doğalgaz kaçağının olmadığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin ve Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Vefat eden Dedeoğlu çiftinin MHP 24'üncü dönem Kahramanmaraş milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olduğu öğrenildi.