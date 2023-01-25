Ali Koç, Oğuzhan Uğur'a konuk olacak

Müzisyen ve Youtube programcısı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un YouTube programına konuk olacağını duyurdu.

Uğur, siyasileri ağırladığı BaBaLa TV adlı YouTube kanalında yayınlanan "Açık Mikrofon" adlı programına davet ettiği Ali Koç'un, daveti kabul ettiğini açıkladı.

Uğur paylaşımına, "Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Sn. Ali Koç’un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında." ifadesini yazdı.