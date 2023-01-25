Kadın futbolu Para Ligi’ne girdi

Araştırmaya göre Para Ligi kulüplerinin kadın takımları, 2021-2022 sezonunda ortalama 2,4 milyon avro gelir elde etti. Son 4 sezonda 3 defa UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne finale yükselen ve kazancının önemli kısmını pazarlama ve reklamdan sağlayan İspanya ekibi Barcelona, 7,7 milyon avro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı.

Barcelona'yı İngiltere'den Manchester United (6 milyon avro) ve Manchester City (5,1 milyon avro), Fransa'dan Paris Saint-Germain (3,6 milyon avro), İngiltere ekipleri Arsenal (2,2 milyon avro) ve Tottenham (2,1 milyon avro) takip etti.

Futbol dünyasının en çok gelir getiren kulüplerinin yıllık profilini belirleyen Deloitte Futbol Para Ligi, ilk kez Para Ligi kulüplerine bağlı kadın takımlarının gelirini de analiz etti. Para Ligi’nde listelenen en iyi 20 kulübün kadın takımları da raporda bulunuyor. Bu takımların 17’si, ülkelerindeki en üst ligde yer alıyor. Araştırmada, son dönemde elde edilen gelirler ve artan ilgi dikkati çekiyor. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda kadın futbolunun büyüme fırsatına işaret ettiği, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın önemli bir dönemeç olduğu vurgulandı.

Bu yıl ilki yayımlanan Kadın Futbol Para Ligi Araştırması’ndan dikkat çeken başlıklar şöyle;

- Kadın futbolunun popülaritesi ve buna bağlı olarak gelirleri hızlı şekilde artıyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın rekor izleyici kitlesine ulaşması, bu sporun sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

- Profesyonel kadın futbolunun yola devam etmesi için yatırımların sürdürülmesi gerekiyor. Büyümenin sağlanması için sağlam ticari stratejilere ihtiyaç var.

- Para Ligi’ndeki birçok kulüp ticari hakların ayrıştırılmasını tartışıyor. Yedi kulüp kadın takımlarının forma sponsorluğunu, erkek takımdan bağımsız görüştüğünü bildiriyor.

- Transfer ücretlerinden elde edilen gelirler kadın futbolu için ticari stratejilerin giderek daha önemli bir parçası olacak. FIFA’nın verilerine göre, kadın futbolunda uluslararası

transferler ve transfer değerleri her yıl artıyor. 2018'de toplam 696 sınır ötesi transfer (toplam transfer ücreti 0,6 milyon dolar), 2021'de 1.304 transfere (toplam transfer ücreti 2,1 milyon dolar) ulaştı.

KULÜP YÖNETIMINDE KADIN TEMSILI

- Futbol endüstrisinde kulüp yönetim kurullarında kadın temsili diğer sektörlerin önemli ölçüde gerisinde. Futbolun en yüksek gelir getiren kulüplerinde yaklaşık her 10 yönetim kurulu koltuğundan biri kadınlara ait.

- Kulüp yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması sadece kadın futboluna değil sektöre de fayda sağlayacak.