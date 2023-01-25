Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek: Anlaşma yakın
Fenerbahçe'nin, Parma'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin transferinde ilerleme kaydettiği öğrenildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı.
Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi.
3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.
Kaynak: İHA
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