Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek: Anlaşma yakın

Fenerbahçe'nin, Parma'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin transferinde ilerleme kaydettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek: Anlaşma yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. 

Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Abdülkadir Ömür, Avrupa hayalini anlattı: Trabzonspor 'Git' derse giderim 'Kal' derse kalırım Spor 25 Ocak 2023 12:48
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti Spor 25 Ocak 2023 12:45
Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi Spor 24 Ocak 2023 20:53
Ali Koç’tan, Dursun Özbek’e çağrı: İstediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle Spor 24 Ocak 2023 17:47
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun' Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun'
AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor!
Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?
Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı